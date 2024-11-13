Gençler Ata’larını Sevgi Saygı ve Hürmetle Andı

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk 86. Ölüm yıl dönümünde TED Kuzey Kıbrıs Koleji gençleri tarafından sevgi, saygı ve hürmetle anıldı.

Okul Kampüs alanı içinde yer alan tören yönetici kadronun Atatürk kürsüsüne çelenk takdimi ile başladı. Ardından Genel Koordinatör ve Okul Müdürü Dr. Ahmet Bilir günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı. Tüm sınıf kademelerinin Atatürk için hazırladıkları çiçekleri sınıf öğretmenleri eşliğinde kürsüye bırakarak devam edilen törende saat 09.05’te çalan siren sesi ile birlikte Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için bir dakikalık saygı duruşuna geçildi. İstiklâl Marşı’nın hep birlikte okunması, öğrencilerin şiir ve müzik dinletileri de gerçekleştikten sonra anma etkinlik programı tamamlandı.

Anma etkinlikleri sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, TED Kuzey Kıbrıs Koleji Yönetici ve eğitmenleri Rauf Denktaş Konferans Salonu önünde anı fotoğrafı çektirdiler. Lha