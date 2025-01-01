Gençler Birliği Acapulco'da Kampa Giriyor

Süper Lig'deki İskele temsilcisi DND Larnaka Gençler Birliği devre arası hazırlıkları kapsamında kampa giriyor. Kamp, 5-8 Ocak tarihlerinde Girne Acapulco Resort Hotel'de gerçekleştirilecek.

Bahtıkara'nın ekibi tamam

Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü, yeni teknik direktörü Evren Bahtıkara liderliğinde teknik ekibini belirledi. Teknik heyette şu isimler yer alıyor; Kemal Okta / Yardımcı Antrenör

Kemal Sanıver / Kondisyoner

Mehmet Kabasakal / Kaleci Antrenörü

Evren Bahtıkara ve ekibi, takımın performansını artırmak ve başarılı sonuçlar elde etmek için yoğun bir çalışma programı uygulayacak.

Hazırlık Maçları

Kamptan sonra 10 Ocak ve 14 Ocak tarihlerinde hazırlık maçları ile ikinci devre hazırlıklarına devam edilecek. İlk hazırlık maçı 10 Ocak'ta Mağusa Türk Gücü ile oynanacak.