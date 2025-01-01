Gençler Birliği Acapulco'da Kampa Giriyor
01/01/2025
Süper Lig'deki İskele temsilcisi DND Larnaka Gençler Birliği devre arası hazırlıkları kapsamında kampa giriyor. Kamp, 5-8 Ocak tarihlerinde Girne Acapulco Resort Hotel'de gerçekleştirilecek.
Bahtıkara'nın ekibi tamam
Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü, yeni teknik direktörü Evren Bahtıkara liderliğinde teknik ekibini belirledi. Teknik heyette şu isimler yer alıyor; Kemal Okta / Yardımcı Antrenör
Kemal Sanıver / Kondisyoner
Mehmet Kabasakal / Kaleci Antrenörü
Evren Bahtıkara ve ekibi, takımın performansını artırmak ve başarılı sonuçlar elde etmek için yoğun bir çalışma programı uygulayacak.
Hazırlık Maçları
Kamptan sonra 10 Ocak ve 14 Ocak tarihlerinde hazırlık maçları ile ikinci devre hazırlıklarına devam edilecek. İlk hazırlık maçı 10 Ocak'ta Mağusa Türk Gücü ile oynanacak.