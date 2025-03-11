Gençler Birliği Bahtıkara’yı bırakmadı

Gençler Birliği teknik direktörlüğünden istifa eden Evren Bahtıkara’nın bu kararı yönetim kurulu tarafından kabul edilmedi.

Konu ile ilgili açıklama şöyle;

Kulübümüz Larnaka Gençler Birliği'nin AKSA Süper Lig'deki Futbol A Takımı teknik direktörü Evren Bahtıkara'nın takımdan ayrıldığı yönündeki haberler medyada yer almıştır.

Antrenörümüz, sezonun ilk 7 haftasında takımımızın yaşadığı sakatlıklar ve alınan sonuçlar sonrasında, kulübümüzün ve takımımızın geleceği adına bir değişikliğin faydalı olabileceğini düşünerek yönetimimize ayrılma isteğini iletmiştir. Bu konuyu titizlikle değerlendiren yönetim kurulumuz, yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucunda bu talebi onaylamamıştır.

91 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan kulübümüz, Futbol A Takımı ile ilgili süreci titizlikle ve hassasiyetle değerlendirmeye devam etmektedir.

Tüm camiamıza ve kamuoyuna saygıyla duyururuz.