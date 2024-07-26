Gençler Birliği güçleniyor

Larnaka Gençler Birliği kadrosunu genişletip güçlendiriyor.

Kemal Boyacı başkanlığındaki yönetim teknik direktör Abbas Osum ile yola devam ederken takviyelerine devam ediyor.

Mağusa Türk Gücü'nden kiralık olarak Abdülaziz Köse, Osman Turgut ve Barın Bozak transfer edildi.

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Maraş'ta forma giyen tecrübeli futbolcu Emir Dolu da takımına geri döndü.

Yabancı kontenjanında Gabriel Bawa ile devam edilmesi kararı üretilirken iki yabancı ismin transferi için önümüzdeki hafta 5 futbolcunun ülkemize getirilerek antrenmanlara çıkarılacağı açıklandı.

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