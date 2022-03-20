Gençler Birliği, rakibinin TC statüsünde iki futbolcu oynattığı gerekçesiyle hükmen galibiyet istiyor

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Gençler Birliği, rakibinin 2 TC statüsünde futbolcu oynattığı gerekçesiyle hükmen galibiyet istiyor

AKSA Birinci Lig'de dün oynanan ve 2-1 Miracle Değirmenlik'in üstünlüğüyle sonuçlanan müsabakaya Gençler Birliği itirazda bulunuyor.

İskele temsilcisinin rakiplerinin 1 futbolcu yerine TC statüsünde 2 futbolcu oynattığı gerekçesiyle Futbol Federasyonu'na hükmen galip gelmeleri noktasında yarın müracaatta bulunacağı öğrenildi.

M.Değirmenlik'in TC statüsünde forma giyen golcüsü İlyas Yılmaz'ın yanısıra G.Birliği maçı kadrosuna Batuhan Çınar'ın yazılmasının ihlal olduğu gerekçesiyle G.Birliği Kulübü yetkilileri itiraz dosyasını hazırladı.

Batuhan Çınar'ın altyapılarda Değirmenlik forması giymesi nedeniyle kadroda bulundurma hakkı olduğunu savunan yeşil beyazlılar G.Birliği karşısında süre vermese de 17 yaşındaki futbolcuyu yedek kulübesinde bulundurdu.

2017-2018 sezonunda Değirmenlik altyapısında yer alan Batuhan Çınar, 2018-2019 sezonunda forma giymedi. 2019-2020 sezonunda altyapı ligleri tamamlanmasa da federasyon on maçın altında forma giyilse de bu sezonu futbolcuların oynama hakkını kullanmış olarak saymıştı. G.Birliği Kulübü de Batuhan'ın 2 sezon alt liglerde forma giydiğini, 3 sezonu tamamlamaması nedeniyle yabancı yerli statüsünde kadroda yer alma hakkı bulunmadığını savunarak itiraz dosyasını sunacak ve hükmen galibiyet isteminde bulunacak.

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20/03/2022 16:58