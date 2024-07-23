Gençler Birliği sahaya indi

ads ads ads ads
23/07/2024

ads
Gençler Birliği sahaya indi

AKSA Süper Lig'de mücadele eden Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü  teknik direktör Abbas Osum ve  heyeti nezaretinde ilk antrenmanını dün İskele Cumhuriyet Stadında gerçekleştirdi. 
Antrenmana 25 sporcu  katıldı. Abbas Osum ve teknik heyetin tavsiyeleri üzerine önümüzdeki hafta 5  yabancı oyuncunun da deneme antramanlarında takıma katılması ile kadro yapısının da şekillenmesi bekleniyor. Kulüpten alınan bilgide ayrıca 2024-2025 sezonunda MTG’den 3 de kiralık transferin gerçekleşmesi yönünde prensip anlaşmasına varıldığı da kaydedildi.

Tesisleşme için düğmeye de basıldı
 Larnaka Gençler Birliği Yönetim Kurulu 2024-2025 sezonunda kulübe kendi malı olan bir futbol sahası kazandırılması ile ilgili önemli kararlar da aldı. Buna göre kiralanan 12,5 dönüm arazi üzerine çim saha yapımı ile ilgili düğmeye basıldı. Arazide 1. etapta antrenman sahası olarak toprak dolgu işleri yapılacak ardından alt yapı ve çim ekme işlemlerine geçilecek.  Kulüp çim sahanın 2024-2025 sezonu devre arasına antrenman sahası olarak yetişmesi hedefi ile çalışmalara hız verme kararı aldı.

23/07/2024 15:16
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS:
MANŞETLER

HK SPOR

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.