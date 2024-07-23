Gençler Birliği sahaya indi

AKSA Süper Lig'de mücadele eden Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü teknik direktör Abbas Osum ve heyeti nezaretinde ilk antrenmanını dün İskele Cumhuriyet Stadında gerçekleştirdi.

Antrenmana 25 sporcu katıldı. Abbas Osum ve teknik heyetin tavsiyeleri üzerine önümüzdeki hafta 5 yabancı oyuncunun da deneme antramanlarında takıma katılması ile kadro yapısının da şekillenmesi bekleniyor. Kulüpten alınan bilgide ayrıca 2024-2025 sezonunda MTG’den 3 de kiralık transferin gerçekleşmesi yönünde prensip anlaşmasına varıldığı da kaydedildi.

Tesisleşme için düğmeye de basıldı

Larnaka Gençler Birliği Yönetim Kurulu 2024-2025 sezonunda kulübe kendi malı olan bir futbol sahası kazandırılması ile ilgili önemli kararlar da aldı. Buna göre kiralanan 12,5 dönüm arazi üzerine çim saha yapımı ile ilgili düğmeye basıldı. Arazide 1. etapta antrenman sahası olarak toprak dolgu işleri yapılacak ardından alt yapı ve çim ekme işlemlerine geçilecek. Kulüp çim sahanın 2024-2025 sezonu devre arasına antrenman sahası olarak yetişmesi hedefi ile çalışmalara hız verme kararı aldı.