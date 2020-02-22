Gençler Birliği Spor Kulübü City Mall AVM’de
Spora ve sporculara verdiği destekleri ile bilinen City Mall AVM dün Gençler Birliği spor kulübünü ağırladı.
22/02/2020
HK
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Spora ve sporculara verdiği destekleri ile bilinen City Mall AVM dün Gençler Birliği spor kulübünü ağırladı.
Gençler Birliği Spor kulübü futbolcuları ve Başkanı Rıfat Berkel, maç öncesi City Mall Avm'de yemek yediler , yemeğin hemen ardından Cinemall’de “BAYİ” filmini izleyerek moral depoladılar.
Gençler Birliği Spor kulübü futbolcuları ve Başkanı Rıfat Berkel , City Mall AVM Genel Müdürü
Tayfun Şen ile bir araya gelerek bugünün anısına fotoğraf çektirdiler. (MHA)