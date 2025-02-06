Yer: Güzelyurt Spor Salonu

Hakemler: Ulviye Beşe, Kaan Yatman, Şerife Tıbık

ASB: Dadi (6), Cenker, Obina (2), Hamit (14), Fuat (2), Ghatar (6), Mustafa , Kağan (7), Emir (15)

Caesar L.G.Birliği: Chi (14), Coşkun, Temur (33), Walker (9), Hasan Kasap, Can (6), Ovey, Vela (3),

1.periyot: 10-18

İlk yarı: 28-41

3.periyot: 41-56

Teska & Cahit Necipoğlu Federasyon Kupası erkeklerde Caesar Larnaka Gençler Birliği yarı finale yükseldi.

Güzelyurt Spor Salonu’nda maç öncesinde 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden Şampiyon Melekler anısına bir dakikalık saygı duruşu yapılırken takımlar maça “Şampiyon Melekler Sonsuza dek kalbimizdesiniz” pankartı ile çıktılar.

Caesar Larnaka Gençler Birliği, KTSYD Kupası yarı finalinde mağlup olduğu Akdeniz Spor Birliğini 65-52 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

İki cezalı oyuncusu Chi ve Temur’un dönmesi ile daha da güçlenen Caesar Larnaka Gençler Birliği maça etkili başladı ve ilk yarıyı 41-28 önde bitirdi.

İkinci yarıda da kırmızı siyahlılar üstün oyununu sürdürürken Akdeniz Spor Birliği rakibinin etkili silahlarını durduramadı.

Karşılaşmayı Caesar Larnaka Gençler Birliği 65 – 52 kazanarak yarı finale yükseldi. Kırmızı siyahlılarda Temur 33 sayı atarak maçın yıldızı oldu.

Kırmızı siyahlılar yarı finalde Base Basketbol – Çetinkaya galibi ile karşılaşacak.