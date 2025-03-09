Gençler Birliği'nde Bahtıkara pes etti

Süper Lig'de kötü günler yaşayan DND Larnaka Gençler Birliği'nde teknik direktör Evren Bahtıkara istifa etti.

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09/03/2025

Gençler Birliği'nde Bahtıkara pes etti

Süper Lig'de kötü günler yaşayan DND Larnaka Gençler Birliği'nde teknik direktör Evren Bahtıkara istifa etti. Ligin ikinci yarısında göreve gelen Evren Bahtıkara ile kırmızı siyahlılar 7 maçta 5 puan topladı. Bugün sahasında TH Dumlupınar karşısında 3-0 kaybeden ve 14 puanla düşme hattında 15.sırada bulunan Gençler Birliği'nde yönetim kurulunun yapacağı toplantıda radikal kararlar almasının planlandığı açıklandı.

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TAGS: Gençler Birliği’nde Bahtıkara pes etti
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