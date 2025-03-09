Gençler Birliği'nde Bahtıkara pes etti

Süper Lig'de kötü günler yaşayan DND Larnaka Gençler Birliği'nde teknik direktör Evren Bahtıkara istifa etti. Ligin ikinci yarısında göreve gelen Evren Bahtıkara ile kırmızı siyahlılar 7 maçta 5 puan topladı. Bugün sahasında TH Dumlupınar karşısında 3-0 kaybeden ve 14 puanla düşme hattında 15.sırada bulunan Gençler Birliği'nde yönetim kurulunun yapacağı toplantıda radikal kararlar almasının planlandığı açıklandı.