Gençler Çevirimiçi Sirto Yarışması'na başvurular uzatıldı

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18/12/2022

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Gençler Çevirimiçi Sirto Yarışması'na başvurular uzatıldı

Halk Sanatları Vakfı (HASDER), Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) iş birliğiyle düzenlenen “Gençler Çevirimiçi Sirto Yarışması” başvuru tarihi, sınav tarihleri dikkate alınarak 9 Şubat 2023 tarihine kadar uzatıldı. 

HASDER’den yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Erkek Sirtoları dalında düzenlenen yarışmanın ödülleri, halk dansları camiasında iz bırakan ve yakın zamanda kaybedilen folklor gönüllülerini anmak için şu şekilde belirlendi:

“Halkın oylarıyla her iki kategoride ilk üç sırayı paylaşanlara; Kadın Sirtoları kategorisinde LTB Sezer Kaşer Ödülü (3,000.00TL), LTB-Sadiye Destur Ödülü (3,000.00TL), LTB-Atiye Balcı Ödülü (3,000.00TL) ve Erkek Sirtoları kategorisinde; LTB-Mustafa Serdengeçti Ödülü (3,000.00TL), LTB-Mustafa Gökçeoğlu Ödülü (3,000.00TL) ve LTB-İbrahim Arap Ödülü (3,000.00TL)"

18/12/2022 13:52
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TAGS: Gençler Çevirimiçi Sirto Yarışması
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