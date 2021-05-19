Gençler, Devlet ve Hükümet Yetkilileri ile BRT Ekranlarında Buluştu

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nda gençler, BRT’de yayınlanan “Manşet +” programında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu ile buluştu.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle programa çevrimiçi bağlanan KKTC, Türkiye ve Azerbaycan’dan gençler, duygu ve düşüncelerini paylaştı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar programa çevrimiçi katılıp gençlere seslendi, onlara öğütler verdi.

Başbakan Ersan Saner stüdyoda katıldığı programda, gençlerin bu özel gününü kutladı, onlarla sohbet etti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu da gençlerle sohbet ederek onlara neler istediklerini sordu.

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19/05/2021 15:38