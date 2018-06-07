Gençler hırsızlık yaptı

(Kamalı Haber) - Demirhan bölgesinde bir işyerinden para çalan yaşları 15 ile 17 arasında değişen lise öğrencisi beş erkek öğrenci tutuklandı. Zanlıların yaşlarından dolayı kapalı oturum yapıldı. Mahkeme isimlerin deşifre edilmemesi ve fotoğraf çekilmemesi konusunda basına direktif verdi.

Polis Memuru Kozal Debreli, zanlıların 5 - 6 Haziran saat 22.00-06.00 arasında Demirhan’da faaliyet gösteren Cabacaba isimli işyerine aleminyum kapıyı hasar vermeksizin açıp içeri giriş yaptıktan sonra çekmecede bulunan 4 bin 300 TL nakit parayı çaldıklarını söyledi. Polis, zanlıların kamera görüntülerinden tespit edilerek tutuklandığını, çalınan paranın tümünün zanlılar üzerinde bulunduğunu, zanlıların parayı aralarında bölüştüklerini ifade etti. Zanlıların ifade verip suçlarını kabul ettiklerini kaydeden polis, tümü öğrenci olan zanlıların teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, her zanlı için 10’ar bin TL kefalet senedi imzalanması ve yurt dışına çıkış yasağı şartları ile teminata bağladı.