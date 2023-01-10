Gençler İyilik Geleneğini Yaşatmak için Çalışıyor

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin iyilik ve hayır severlik anlayışını yaymak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle başlattığı “İyilikte Yarışalım” isimli sosyal sorumluluk proje yarışmasında okullar çalışma faaliyetlerine başladı.

Yarışmaya katılan okullar arasında bulunan Bülent Ecevit Anadolu Lisesi gençleri, İyi misin? Projesiyle ilkokul öğrencilerine iyiliği anlatarak adada ki iyilik geleneğini yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Etkinliğe katılarak Vakıflar ve iyilik geleneği hakkında bir sunum gerçekleştiren Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, iyilik tohumunu yaygınlaştırmak adına yapılan bu tip projelere her zaman destek vermeye hazır olduklarını belirterek gençlerin çok çalıştıkları taktirde başaramayacakları hiçbir şeyin olmadığını söyledi. Kıbrıs Vakıflar İdaresi olarak gençlere her türlü desteği vermeye hazır olduklarını da belirten Benter, gençleri çaba ve başarılarından dolayı kutladı.

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10/01/2023 17:30