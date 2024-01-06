Gençler önce yangın çıkardı sonra itfaiyecilere saldırdı

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06/01/2024

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Gençler önce yangın çıkardı sonra itfaiyecilere saldırdı

Larnaka’ya bağlı Livatya köyünde geçen Perşembe akşamı meydana gelen bir olayda, 20 civarında maskeli gencin tasarruflarında bulunan Molotof kokteylleri ve diğer yanıcı maddelerle bölgedeki ilkokulun dışında yangın çıkmasına neden oldukları haber verildi.

Bunun akabinde olay yerine giden itfaiye aracına gençlerin taş atmaya başladığını ve polisin takviye için olay yerine çağrıldığını yazan Fileleftheros gazetesi, gençlerin polisin olay yerine gelmesiyle kaçtığını, polisin olayla ilgili araştırmasının ise sürdüğünü ekledi.

06/01/2024 12:31
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TAGS: Gençler önce yangın çıkardı sonra itfaiyecilere saldırdı
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