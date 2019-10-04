Gençler Pascucci’de barista eğitimi alacak

Esmen Group bünyesinde ülkemize gelen İtalya’nın önde gelen kahve markası Pascucci yeni bir etkinlik düzenliyor.

Ülkemizde yer etmiş kahve markası Pascucci’de gençlere barista eğitimi verilecek. Katılımın ücretsiz olduğu barista eğitimini Dünya Barista Şampiyonu Eddy Righi verecek.

Barista eğitimine katılmak isteyen kişilerin yarına kadar herhangi bir Cafe Pascucci’de katılım formunu doldurmaları gerekiyor.

Eğitimler sonucunda eğitimi tamamlayanlara sertifika verilecek.

Sertifikalar 11 Ekim Cuma günü saat 20.00'de Lefkoşa Caffe Pascucci’de düzenlenecek olan tören ile takdim edilecek.

Lefkoşa ve Mağusa’da verilecek olan eğitimlerin tarihleri şöyle:

Lefkoşa için;

Tarih: 7-8-9 Ekim 2019 Saat 18.30-20.00

Yer: Caffe Pascucci / Lefkoşa

Mağusa bölgesi için;

Tarih: 10-11 Ekim 2019 Saat 10.30-12.00

Yer: Caffe Pascucci / Mağusa

04/10/2019 16:46