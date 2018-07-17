Gençler Spor Festivali’nde Buluşuyor

Derneğin ilk kez düzenlediği Spor Festivali, yüzlerce genci spor amacıyla bir araya getirecek.

Festivalin en önemli ayrıntılarından biriyse takımlara verilecek isimler. LGD Spor Festivali’nde yer alacak takımlar, Kıbrıs Türk toplumunun yetiştirdiği önemli kişilerin ismini kullanacak.

12 yaşın üzerindeki her gencin katılabileceği festivaldeki branşlar ve başvuru koşulları LGD’nin facebook sayfasından duyuruluyor.

Kısa süre önce kurulan LGD; geçtiğimiz aylarda da temizlik kampanyası, Açık Mikrofon ve Resim Sergisi gibi etkinlikler düzenlemişti