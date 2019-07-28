Gençler temizledi sorumsuzlar kirletti!

Kıbrıs Vakıflar İdaresi İyilik Gönüllüleri ve Aktivist Oya Kutsal önderliğinde, sivil toplum örgütleri ve öğrenciler Boğaz Piknik Alanı’nı geçtiğimiz gün temizledi. Temizliğin üzerinden 1 hafta geçmeden bölge yeniden kirletirdi. Aktivist Oya Kutsal duruma sosyal medya hesabı üzerinden isyan etti. Kutsal, Cumhuriyet Meclisi’nde Çevre Kriz Masası kurulması gerektiğini savundu. Kutsal’ın paylaşımı şöyle: “24 Temmuz'da yani daha bir kaç gün önce çoluk çocuk 250 kişiyle canımızı yiyerek gerçekleştirdiğimiz, temizlikten sonra Boğaz Piknik Alanı’ndan durum şu anda böyle. Arkadaşlar bu konu eğer KKTC Meclisi Çevre Kriz Masası oluşturursa çözülür. Oturacaklar ve evet çevre krizi var diyecekler. Bunu fark etmedikleri surece isimiz zor.”