Gençlerbirliği’nde Metin Menteş Başkan Adayı

Başkan Rifat Berkel’in istifa etmesinin ardından 28 Ağustos Cumartesi günü olağanüstü genel kurul kararı alan Gençler Birliği’nde başkan adayı belli oldu.

Gençler Birliği Spor Kulübü’nde uzun yıllar futbol oynamış önemli hizmetleri olan Metin Menteş, başkanlık için adaylığını açıkladı.

Aksa 1.ligde mücadele eden ve yeniden yapılanmaya giden İskele’nin kırmızı siyahlı ekibi Gençler Birliği’nde başkan adaylığını açıklayan Metin Menteş, birlikte çalışacağı yeni yönetim kurulunu da belirledi.

28 Ağustos Cumartesi günün yapılacak olan olağanüstü genel kurula tek aday olarak girecek olan Metin Menteş başkanlığındaki Gençler Birliği yeni yönetim kurulunda Mustafa Kabasakal, Cem Kanat, Sermet Nereli, Ahmet Orun, Mehmet Balcı, İsmet Dağbaşı, Mertsan Çakırlı, Erhan Dağgül, Fatma Yahyalar, Eray Göksan, Kemal Boyacı, Hüseyin Kızıl, Hüseyin Kırsaç, Erkut Yılmabaşar, Savaş Buram görev alacak.

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24/08/2021 13:30