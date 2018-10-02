Gençlere daha iyi hizmet için çalışmalar devam ediyor

Büyükkonuk İsmet Atlı Güreş Kulübü Yönetim Kurulu ve Üyeleri T.C Lefkoşa Büyük Elçiliği'nin daveti üzerine KKTC'den Çanakkale'ye giden öğrencilere yönelik Acapulco Resort Otel'de düzenlenen konferansa katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı Müşaviri ile görüşen İsmet Atlı Güreş Kulübü Yönetimi, Karpaz ve İskele bölgesinde gençlere daha iyi hizmet verebilmek adına her geçen gün özverili çalışmanın arttığına değinerek, aynı zamanda bölge gençlerinin de ilgisinin arttığını belirtti.

Müşavir "Böylesi Kulüp ve Oluşumların özellikle de manevi değerlerin gençlere katkıda bulunacağını ve desteklerini esirgemeyeceklerini söyledi.