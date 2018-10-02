HABER KIBRIS

Gençlere daha iyi hizmet için çalışmalar devam ediyor

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02/10/2018

Gençlere daha iyi hizmet için çalışmalar devam ediyor

Büyükkonuk İsmet Atlı Güreş Kulübü Yönetim Kurulu ve Üyeleri   T.C Lefkoşa Büyük Elçiliği'nin daveti üzerine KKTC'den Çanakkale'ye  giden öğrencilere  yönelik  Acapulco Resort Otel'de  düzenlenen  konferansa katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı Müşaviri ile görüşen İsmet Atlı Güreş Kulübü Yönetimi, Karpaz ve İskele bölgesinde gençlere daha iyi   hizmet verebilmek adına her geçen gün özverili çalışmanın  arttığına değinerek, aynı zamanda bölge gençlerinin de ilgisinin arttığını belirtti.

Müşavir  "Böylesi Kulüp ve Oluşumların özellikle de  manevi değerlerin gençlere katkıda bulunacağını ve desteklerini esirgemeyeceklerini söyledi.

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TAGS: Gençlere daha iyi hizmet için çalışmalar devam ediyor, haber, kıbrıs,
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