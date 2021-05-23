Gençlerimize “tarihimizi öğrenin” diyorsunuz, hangisini öğrensinler, resmi olanı mı gayrı resmi olanı mı?

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Türkiye- KKTC gençlik buluşmasında” gençlere “tarihinizi öğrenin” dedi… Tabii ki öğrensinler, tarih bilmek iyidir ama hangisini öğrensinler, resmi tarihi mi gayrı resmi tarihi mi?

Gençlerin gayrı resmi tarihi, hatta çok yakın gayrı resmi tarihi öğrenmelerinde büyük fayda var, doğru ile yanlışı ayırmalarına çok büyük faydası vardır bunun…

Milliyetçilik nutukları atarken, hamaset yaparken genelde ülke yöneticileri, “tarihinizi öğrenin” derler hep... Bunu derken aslında özellikle de savaşa dair tarihi öğrenip, “düşmanlarımıza” daha bir düşman olalım, barış kültürü yok olsun gitsin diye…

Kötü örnekten iyilik çıkaralım diye değil, kötü olan daha körü olsun, gözümüzü, kin, nefret bürüsün diye “tarihinizi öğrenin” derler... Yıllardır görüyoruz, bazı yöneticiler, barıştan, dostluktan değil, gerginlikten, düşmanlık edebiyatından beslenir, çünkü bunu isteyenler, düşmanlıkla gençleri efsunlayıp, gözlerini kör edip, kendi kontrollerinde tutmak isterler…

Yine cumhurbaşkanının çağrısına dönecek olursak; karşısında hem Türkiyeli hem de Kıbrıslı gençler vardı Sayın Tatar’ın… Hangilerine seslendi acaba, her ikisine de mi? Hem Türkiyeli gençler hem de Kıbrıslı Türk gençler, herkes kendi tarihini mi öğrensin, yoksa her ikisini de mi?

Mesela Kıbrıs’la ilgili tarihi TRT’nin “Bir Zamanlar Kıbrıs” dizisinden öğrenmelerini ister misiniz? Gerçek kişileri canlandıran ve Kıbrıs gerçeklerini yansıttığı iddia edilen “Bir Zamanlar Kıbrıs” dizisinden tarih öğrenilmesini tavsiye eder mi Sayın Tatar?

Peki Sayın Tatar bunu tavsiye ederse, milliyetçi abilerimiz, TMT’de görev alan abilerimiz, amcalarımız, dedelerimiz ne der acaba? Onay verirler mi buna? Hiç sanmam…

Bakın videolarıyla ortalığı darmadağın eden organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Türkiye yakın tarihiyle, KKTC yakın tarihinden ortak iddialar ortaya koyuyor. Kutlu Adalı cinayetini kastediyorum…

Sedat Peker’in söylediklerinden bağımsız da Kutlu Adalı cinayeti Türkiye yakın tarihi ile KKTC yakın tarihinin ortak bir gerçeğidir.

Sedat Peker’in iddialarının ne kadar gerçek olduğunu araştırmak da ülke yöneticilerine düşer. “Biz KKTC’de araştırsak ne olacak, Sedat Paker Türkiye’den bazı isimler veriyor” diyeceksiniz.

Tamam işte, tam da bu noktada, Türkiyeli yetkililerle ilişkileri çok iyi olan, ya da kendilerinin öyle olduğunu iddia ettiği Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Başbakan Ersan Saner, Türkiyeli yetkililerden bunun araştırılmasını, adı geçen kişilerin gerçekten bu cinayeti dizayn edip etmediklerini ortaya çıkarmalarını talep etsin.

Hep para mı isteyecekler, bu kez de “Kutlu Adalı cinayetinin araştırılmasını” istesinler, Sedat Peker’in söylediklerinin doğru mu yalan mı olduğunun ortaya çıkarılmasını rica etsinler…

Kutlu Adalı cinayeti, bu ülkenin kapanmayan bir yarasıdır… Aslında komik olmaya çalışan ve cinayeti bile büyük bir soğukkanlılık ve sözde esprili bir tavırla anlatan, Adalı cinayetinin zaman aşımına uğradığını öne süren bir organize suç örgütü liderinin ağzında sakız olamayacak kadar da ciddi bir konudur Kutlu Adalı cinayeti. Ancak tiyatro oynar gibi olayları anlatan Sedat Peker’in söyledikleri eğer doğruysa, kendisi de bu cinayetin bir şekilde içinde, tetiği kendisi çekmemiş ama söyledikleri, işaret ettikleri, göz ardı edilemeyecek kadar da ciddi iddialardır…

Sedat Peker’in söylediği sözler var Kutlu Adalı ve Uğur Mumcu cinayetleriyle ilgili… Çok sonradan anlamış Sedat Peker, Kutlu Adalı ile Uğur Mumcu’nun aslında öldürülmeyi hak etmeyen, halk için mücadele eden, toplum faydasına çalışan kişiler olduğunu ama gençken onlara “ülkeyi satacaklar” dendiği için öldürülmelerinde sakınca görmemişler…

Mesela Kutlu Adalı cinayetini anlatırken; “O zaman genciz, vatanseveriz... Bana dediler ki Kıbrıs’ta bir adam var, bu Kıbrıs’ı Rumlara satmak istiyor. Bana ‘iki profesyonel bulun’ dediler, kendi öz kardeşimi vereceğim sana dedim…” diyor.

Düşünebiliyor musunuz Sedat Peker’e “Kutlu Adalı, Kıbrıs’ı Rumlara satacak” denmiş de o da buna inanmış, kendinden talep edilen bu cinayet için profesyonel tetikçi ayarlamış. Gerçi Peker’in ifadesi de tuhaf, “Kıbrıs’ı satmak” ne? Nasıl satılır Kıbrıs? Hangi Kıbrıs? Rumlar nerede, onlar da Kıbrıs’ta yaşamıyor mu? Kim kimi satacak?

Anlıyorum tabii ne demek istediğini, “Rum casusu” demek istiyor ama anlatımı tuhaf, gençliğinde anlamamış durumu, şimdi de pek anladığı yok ama günah çıkarmak istiyor şimdilerde.

En azından hem Türkiye’de hem Kıbrıs’ta derin devlet, birisi için “hain”, “devlet düşmanı” deyince inanıp silaha sarılıyorlardı ya onun hata olduğunu anlamış… Anlamış mı yoksa birilerinden intikam almak için mi böyle konuşuyor, bilemeyiz ama bir şeyler anlatıyor, ciddi iddialarda bulunuyor.

Sedat Peker, Kutlu Adalı için “Meğer adam namuslu adam, bugünleri görmüş onun için çalışmış, Rumlara ülkeyi satmamış. Hep böyle yapıyorlar; vatanseverlik varan severlik milleti coşturuyorlar, birbirine düşürüyorlar” diyor.

Cümlenin sonuna dikkatinizi çekerim; “Hep böyle yapıyorlar; vatan severlik deyip milleti coşturuyorlar, birbirine düşürüyorlar” diyor.

Hah işte, tam da bu… Bizim yakın tarihimizde bunlardan çok var… Mücadelenin içinde yer alan ve anılarını yazanların kitaplarını okuyun…

“Vatanseverlik” kisvesi altında boş yere kardeşi kardeşe düşman ettiler, öldürülüp giden masum insanlar oldu, milli duyguları kabartmak için yakılan yıkılan değerlerimiz, mesela cami olduğunu söylüyor anılarını anlatanlar, yani “Rum yaptı” deyip de insanları kışkırtmak için yapılan provokasyonlar da var gayrı resmi yakın tarihimizde… (Elbette koca bir tarihi buraya indirgeyip, bunlarla yargılıyor değilim ama bu gerçekleri de bilmek gerekir, bilmek gerekir ki benzer hatalar yaşanmasın…)

Aynen “hain/ casus” yalanıyla Kutlu Adalı’nın katledilmesi gibi… Sedat Peker, “Bir yer soyulmuş, onunla ilgili yazıyordu, devlet için” derken St. Barnabas soygununu kastediyor, bu soygun ve bunun uzandığı yerleri Kutlu Adalı yazılarında deşifre ediyor diye öldürüldüğünü söylüyor. (Bugün de gerçekleri söyleyenleri, yazanları hain ilan ediyorlar, hedef gösteriyorlar ya...)

Gençler bu yakın, çok yakın tarihimizdeki gerçekleri de bilmeli değil mi sayın ülke yöneticileri ama siz bunların sözünü bile duymak istemezsiniz, bilirim.

Peki ama bir organize suç örgütü liderinin her videosunda diline doladığı bu olaylar, Kıbrıs’la ilgili iddialar araştırılmayı hak etmiyor mu? “Tarihi öğrenin” diyorsunuz ya, bunlar doğru mu yanlış mı gençlerimizin bilme hakkı yok mu? Hem gençlerin hem de tüm toplumun…

Herkesin bilme hakkı var, açık bir yara olan Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili araştırma hemen yeniden açılmalıdır, bunun için de ülke yöneticileri gerekeni yapmalı, kafalarını kuma sokup beklememelidir.

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23/05/2021 21:06