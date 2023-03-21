Gençlerin gelecek kaygısı büyük

Kuzey Kıbrıs’ta AB tarafından finanse edilen Sivil Büyü Programı’nın desteğiyle Dilek Öncül’ün “Çaresiz miyiz?” projesi kapsamında gençlerle ilgili yapılan bir araştırma gençlerin çoğunluğunun göç etmeyi düşündüğünü ve gelecekten kaygılı olduğunu ortaya çıkardı.

18-30 yaş arası 302 genç üzerinden yapılan araştırma sonuçlarına göre Kıbrıslı Türk gençlerin yüzde 57.30’u ülkeden göç etmeyi düşünüyor. Gençleri göçe iten en önemli etkenler ekonomi gelecek kaygısı ve zorunlu askerlik.

Anket sonuçlarına göre gençlerin yüzde 44’ü gelecekte başarısız olmaktan korktuğu ifade ederken yüzde 45.70’i işlerin daha kötüye gideceği yönünde korkuları olduğunu yüzde 42.10’u ise gelecekteki zorlukların üstesinden gelememe korkuları olduğunu belirtiyor.

Katılımcıların yüzde 62.90’ı ekonomik ve politik değişikliklerin geleceklerini tehdit edeceğinden korktukları dile getirirken yüzde 55.20’u ise ekonomik şartlar dolayısıyla kendilerini çaresiz hissettiklerini ifade etti.

Kaynak: Halkın Sesi

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21/03/2023 09:16