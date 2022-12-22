Gençlerin uyuşturucu ve cinsellik için kullandığı emojiler deşifre edildi

İngiltere’de Surrey Polisi ebeveynleri ve öğretmenleri, gençlerin uyuşturucu ve cinselliğine ilişkin kullandığı çeşitli emoji kalıplarına dair bir uyarı yayınlandı.

Yetkililer, gençlerin ailelerine yakalanmamak adına mesajlaşma uygulamalarında emojilerle oluşturulan gizli kodlara yöneldiğini belirterek, bu türden bir gizliliğin onları uyuşturucu gibi zararlı alışkanlara yönlendirebileceğine dikkat çekti. Polisler, ayrıca emoji diline hakim olan uyuşturucu satıcılarının da kolayca ergenlere ulaşabildiği konusunda uyardı.

Surrey Polisi, ailelere ve öğretmenlerde emojiler hakkında farkındalık yaratmak için gençler arasında sık kullanılan ifadeleri ve onların anlamlarını içeren bir grafik yayımlandı.

14 EMOJİ VE ANLAMLARI

Grafikte, afyonu temsil eden 4 yapraklı bir yoncanın da bulunduğu 14 farklı emoji yer alıyor. Afyonu tasvir etmek amacıyla kullanılan diğer emojiler arasında ise çeşitli yaprak emojileri, limon, üzüm, karpuz, kiraz, çilek, ananas, pasta dondurma ve köpek emojileri de yer alıyor.

Kokain burun emojisi, benzin borusu, balık, kardan adam ya da kar tanesi emojisiyle kodlanırken, ekstazi için şeytan, kuru kafa ya da uzaylı emojisi kullanıyor.

Ketamin ve azot protoksit ise at ve balon emojileri ile tasvir ediliyor.

Diğer taraftan Surrey Polisi, gençlerin emojileri uyuşturucu tasvir etmenin yanı sıra uyuşturucuyu nasıl alacaklarını açıklamak için de kullandıklarını açıkladı. Buna göre hap emojisi uyuşturucunun ağızdan alınacağını şırınga ise damara enjekte edileceğini gösteriyor.



Ayrıca, uyuşturucu satıcıları kendileri için ise göz, sekiz top ya da priz emojilerini tercih ediyor.

CİNSELLİK İÇİN HANGİ EMOJİLER KULLANILIYOR?

Surrey Polisi gençler arasındaki emoji kullanımının yalnızca uyuşturucu kullanımını gizlemek ile sınırlı olmadığını ayrıca cinselliği tanımlamak için de bu yola başvurduklarını kullandı. Buna göre gençler cinselliği ifade etmek için kiraz, patlıcan, şeftali ve su sıçratma emojilerini kullanıyor.

AİLELERE TAVSİYE

Öte yandani, yetkililer bu tür emojileri kullanan her gencin suç işlemediğini ifade ederek aileleri çocuklarına baskı yapmamaları konusunda uyardı. Polisler anne-babalara çocuklarının mesajlarını karıştırmak yerine onlarla konuşmalarını, ruh hallerini gözlemlemelerini ve derslerdeki durumunu takip etmelerini önerdi.

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22/12/2022 14:03