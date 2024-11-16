Gençlik Çalışma Üst Kurulu Kuruluyor: Gençlerin Sorunlarına Çözüm Odaklı Yeni Adım

Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Gençlik Çalışmaları Üst Kurulu kurulmasına yönelik çalışmalarında son aşamaya geldi.

Spordan sanata, kültürden eğitime her alandan gençlik dernekleri yetkililerinin temsil edeceği üst kurul, gençlerin sorunlarına yönelik çalışmalar yapma, karar alma yetkilerine sahip olacak.

Gençlik Çalışmaları Üst Kurulu’nun kurulmasına yönelik çalışmalar tamamlanırken, tüzüğün bakanlar kuruluna sunulacak noktaya geldiği öğrenildi.

Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç, bakan Fikri Ataoğlu’nun bu alandaki çalışmalara büyük önem verdiğini söyledi.

Dünyanın dört bir yanında eğitim alan, iş hayatına atışan gençler yanında, ülkemizdeki gençlerle de ciddi bağlar kurması hedeflenen kurul geniş bir çalışma alanına sahip olacak.

Aktunç, bu amaçla geçtiğimiz günlerde Ankara’ya ziyaret düzenledi.

Gençlerle bir araya gelen Aktunç, kısaca şu değerlendirmeyi yaptı:

“Ankara’da gençlerimiz ile buluştuk…

Kıbrıs Türk Gençlik Federasyonu yöneticileri ve Kıbrıs Türk Öğrenci Birliği Ankara, İzmir, Eskişehir yöneticileri ile Ankara’da önemli bir toplantı gerçekleştirdik.

Hem Kıbrıs’ı konuştuk hem de ülkelerinin onlara ihtiyacı olduğunu onlara anlatmaya çalıştım.

Gençlik Çalışmaları Üst Kurulu bu ay kurulunca, çok daha fazla projeyi gençlerimiz ile birlikte hayata geçireceğiz.

Dünyanın her noktasından gençlerimizle bir araya gelmeye ve ülkemizin gençlerine duyduğu ihtiyacı anlatmaya devam edeceğiz.

Aynı zamanda gençlerimizin ülkelerine dönmesini sağlayacak koşulları da oluşturmamız gerekiyor. Bu anlamda kurulun yapacağı çalışmalar ve alacağı kararları bakanlık olarak önemsiyoruz, hayata geçirmek için çalışma yapmanın heyecanını duyuyoruz.”