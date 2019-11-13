Gençlik Dairesi 10. Cumhuriyet şöleni düzenliyor

KKTC’nin 36’ncı kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde Gençlik Dairesi, Cumhuriyet Şöleni’nin 10’uncusunu düzenliyor.

Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren, bugün Spor Yazarları Derneği’nde basın toplantısı düzenledi.

16 KASIM CUMARTESİ GÜNÜ

Genlik Dairesi Müdürü Hasan Eren, şölenin KKTC’nin 36’ncı kuruluş yıldönümü kapsamında 16 Kasım Cumartesi günü saat 19.00’da Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirileceğini söyledi.

Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren, “Cumhuriyetimizin Kuruluşunu Gençlerle Kutlayacağız” adı altında düzenlenen şölenin bu yıl belediyelerle işbirliği içinde yapılacağını söyledi.

HALK DANSLARI EKİPLERİ SAHNE ALACAK

Eren, bu kapsamda Değirmenlik, Çatalköy, Lapta, Mağusa, Lefke, Tatlısu, Geçitkale, Alsancak, İskele, Serdarlı Belediyeleri halk dansları ekiplerinin yanı sıra Gençlik Dairesi Paşaköy ve Vadili halk dansları toplulukları ve Bursa Kılıç Kalkan ekibi halk dansları topluluğunun sahne alacağını kaydetti.

TÜM HALK DAVETLİ

Katkı koyan belediye başkanları ve Gençlik Dairesi personeliyle halk dansları topluluklarına teşekkür eden Eren, halkı şölene davet etti.

Haber: Hurşide Baybora | Fotoğraflı: Süleyman Önal | TAK

13/11/2019 15:40