Gençlik Dairesi 2020 Kantara Kış Kampı, 3-15 Şubat'ta

Gençlik Dairesi 2020 Kantara Kış Kampları, 3-15 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek.

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08/01/2020
HK

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Gençlik Dairesi 2020 Kantara Kış Kampı, 3-15 Şubat'ta

Gençlik Dairesi 2020 Kantara Kış Kampları, 3-15 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek.
Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren, gençlerin ilgi gösterdiği Kantara Gençlik Kampı Kış dönemlerini ayarladıklarını belirterek, kampların 4 dönem şeklinde geçeceğini belirtti. 
Eren, gençlerin http://kamp.genclik.gov.ct.tr/  adresinden başvuru yapabileceğini ve kabul edilmesine dair cep telefonuna giden mesajın ardından Gençlik Dairesi Müdürlüğü muhasebesine 70 Türk Lirası ücret yatırılmasıyla işlemin sona ereceğini kaydetti. 
Kamp sınıfları ve tarihleri şöyle:     
1.Dönem
03-06 Şubat     6-7. Sınıf Öğrencilerine Yönelik
2.Dönem
06-09 Şubat               9-10. Sınıf Öğrencilerine Yönelik
3.Dönem
11-12 Şubat               11-12. Sınıf Öğrencilerine Yönelik
4.Dönem
12-15 Şubat               7-8. Sınıf Öğrencilerine Yönelik

08/01/2020 11:51
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TAGS: Gençlik Dairesi, Gençlik Dairesi 2020 Kantara Kış Kampları, haber, kıbrıs, kktc
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