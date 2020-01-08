Gençlik Dairesi 2020 Kantara Kış Kampı, 3-15 Şubat'ta

Gençlik Dairesi 2020 Kantara Kış Kampları, 3-15 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek.

Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren, gençlerin ilgi gösterdiği Kantara Gençlik Kampı Kış dönemlerini ayarladıklarını belirterek, kampların 4 dönem şeklinde geçeceğini belirtti.

Eren, gençlerin http://kamp.genclik.gov.ct.tr/ adresinden başvuru yapabileceğini ve kabul edilmesine dair cep telefonuna giden mesajın ardından Gençlik Dairesi Müdürlüğü muhasebesine 70 Türk Lirası ücret yatırılmasıyla işlemin sona ereceğini kaydetti.

Kamp sınıfları ve tarihleri şöyle:

1.Dönem

03-06 Şubat 6-7. Sınıf Öğrencilerine Yönelik

2.Dönem

06-09 Şubat 9-10. Sınıf Öğrencilerine Yönelik

3.Dönem

11-12 Şubat 11-12. Sınıf Öğrencilerine Yönelik

4.Dönem

12-15 Şubat 7-8. Sınıf Öğrencilerine Yönelik

08/01/2020 11:51