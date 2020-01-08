Gençlik Dairesi 2020 Kantara Kış Kampı, 3-15 Şubat'ta
Gençlik Dairesi 2020 Kantara Kış Kampları, 3-15 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek.
08/01/2020
HK
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Gençlik Dairesi 2020 Kantara Kış Kampları, 3-15 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek.
Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren, gençlerin ilgi gösterdiği Kantara Gençlik Kampı Kış dönemlerini ayarladıklarını belirterek, kampların 4 dönem şeklinde geçeceğini belirtti.
Eren, gençlerin http://kamp.genclik.gov.ct.tr/ adresinden başvuru yapabileceğini ve kabul edilmesine dair cep telefonuna giden mesajın ardından Gençlik Dairesi Müdürlüğü muhasebesine 70 Türk Lirası ücret yatırılmasıyla işlemin sona ereceğini kaydetti.
Kamp sınıfları ve tarihleri şöyle:
1.Dönem
03-06 Şubat 6-7. Sınıf Öğrencilerine Yönelik
2.Dönem
06-09 Şubat 9-10. Sınıf Öğrencilerine Yönelik
3.Dönem
11-12 Şubat 11-12. Sınıf Öğrencilerine Yönelik
4.Dönem
12-15 Şubat 7-8. Sınıf Öğrencilerine Yönelik