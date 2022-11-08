Gençlik Dairesi 25. Cumhuriyet Şöleni 12 Kasım Cumartesi düzenlenecek

Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Gençlik Dairesi, KKTC’nin 39. kuruluş yıldönümü çerçevesinde 12 Kasım cumartesi günü 25. Cumhuriyet Şöleni düzenleyecek.

Lefkoşa Atatürk Stadyumu’nda yapılacak şölen saat 10.00’da Cumhuriyet Rallisi ile başlayacak, Ralli, 13.30’da ise Cumhuriyet Bisiklet sürüşüye devam edecek. Cumhuriyet Şöleni sahne gösterileri ise 15.00’te başlayacak ve 17.30’da Ahmet Evan’ın vereceği konserle sona erecek.

Şölenle ilgili bugün Gençlik Dairesi’nde basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda; Gençlik Dairesi Müdürü Hakan Özsaygın ve şölene destek veren kurumların temsilcileri konuşma yaptı.

Özsaygın ve şölene destek veren kurumların temsilcileri, şölenin ücretsiz ve halka açık olacağını söyleyerek, tüm halkı şölene katılmaya davet etti.

Şölene katkı koyanlarla ilgili bilgi veren Özsaygın, Gençlik Dairesi Paşaköy Gençlik Merkezi Halkdansları Topluluğu, Gençlik Dairesi Vadili Gençlik Merkezi Halkdansları Topluluğu, Gençlik Dairesi Vadili Gençlik Merkezi Master Halkdansları Topluluğu, KKTC Cimnastik Federasyonu, KKTC Bisiklet Federasyonu, KKTC Bisiklet Sevenler Derneği, Genç Yetenekler Production Gençlik Senfoni Orkestrası, Akare Dans ve Spor Merkezi, Dancebase Dans Okulu, Yakın Doğu Dans Okulu ve Seyyah Dans Cyprus’un katılarak gösterilerini sunacağını belirtti.

Cumhuriyet Rallisi’nin Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü ile Cumhuriyet Bisiklet Sürüşü’nün ise KKTC Bisiklet Federasyonu ve KKTC Bisiklet Sevenler Derneği ile birlikte gerçekleştirileceğini kaydeden Özsaygın, sürüşlerin sonunda saat 14.30’da Lefkoşa Atatürk Stadyumu’nda madalya takdim töreni düzenleneceğini söyledi.

Etkinlik boyunca DJ performansları gerçekleştirileceğini dile getiren Özsaygın, Sanatçı Ahmet Evan’ın da konser vereceğini belirtti.

Özsaygın, katılımcı gruplara ve katkı koyan herkese teşekkür etti.

Cumhuriyet Bisiklet Sürüşü Parkuru, Atatürk Spor Salonu'ndan başlayacak ve Dr Fazıl Küçük Bulvarı, Şht Mustafa Ahmet Ruso Caddesi, Gazeteci Kemal Aşık Caddesi, Girne Kapısı, Dereboyu, Başbakanlık Işıkları ve Rauf Raif Denktaş anıt mezarı güzergahında devam edip, Atatürk Stadyumu'nda bitecek. Cumhuriyet Rallisi Parkuru ise Atatürk Stadyumu'nda başlayıp, Organize Sanayi Bölgesi'nde sona erecek.

Cumhuriyet Şöleni saat 14.30'da ödül töreniyle başlayacak ve sahne gösterileri ile DJ performansıyla devam edecek.

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08/11/2022 12:33