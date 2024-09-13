Gençlik Dairesi “Geçmişten Günümüze Çocuk Oyunları” etkinliği ile çocukları eğlendirdi

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13/09/2024

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Gençlik Dairesi “Geçmişten Günümüze Çocuk Oyunları” etkinliği ile çocukları eğlendirdi

Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Gençlik Dairesi Müdürlüğü tarafından “Geçmişten Günümüze Çocuk Oyunları” etkinliği düzenlendi.

Gençlik Dairesinden verilen bilgiye göre, Lefkoşa Çocuk Yuvası’nda bulunan çocuklar için; ip çekme, ip atlama, 3 taş, pirili, tek ayak, yakan top, sandalye kapma oyunu ve yüz boyama vb. aktiviteler gerçekleştirildi.

Lefkoşa Gençlik Merkezi Birliğinde gerçekleşen etkinliğe, Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç, Bakanlık Müdürü Mehmet Yalçın, Gençlik Dairesi Müdürü Hüseyin Ozanoğlu ve Lefkoşa Çocuk Yuvası sorumlusu Osman Karamanlı da katıldı.

Etkinlik boyunca güzel vakit geçiren çocuklara, etkinlik sonunda hediyeler verildi.

13/09/2024 13:05
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TAGS: Gençlik Dairesi, haber, kıbrıs
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