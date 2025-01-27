Gençlik Dairesi organizasyonunda 550 fidan ekildi

Gençlik Dairesi Müdürlüğü organizasyonunda fidan dikimi gerçekleştirildi.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığına bağlı Gençlik Dairesi Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Orman Dairesi'nin katkılarıyla Serhatköy bölgesinde gerçekleşen organizasyona, 120 genç katıldı ve bölgeye 550 fidan ekildi.

Organizasyona, Gençlik Dairesi Müdürü Hüseyin Ozanoğlu ve Kıbrıs Türk İzcilik Federasyonu Başkanı Hakan İnce’nin de katıldığı belirtildi.

Gençlik Dairesi Müdürü Hüseyin Ozanoğlu, emeği geçen herkese teşekkür ederek, “Her genç bir fidan” sloganıyla çıktıkları yolda 550 fidanı toprağa kavuşturduklarını ve "doğa bilinci yüksek gençlerin özenle fidanları ekerek projeyi gerçekleştirdiklerini" söyledi.