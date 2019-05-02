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Gençlik Dairesi Oryantiring Yarışması düzenledi

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02/05/2019

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Gençlik Dairesi Oryantiring Yarışması düzenledi

Gençlik Dairesi Gençlik Sosyal Destek Projesi (GESDEP) kapsamında Oryantiring yarışması düzenledi.

Gençlik Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, Değirmenlik’te, 27 Nisan’da  küçükler (7 – 15 yaş) ve büyükler (16 yaş ve üstü) olmak üzere iki  kategoride düzenlenen yarışma, Herkes İçin Spor Federasyonu iş birliği ile gerçekleştirildi.

Değirmenlik’te düzenlenen etkinliklerin sonuncusu olan oryantiring yarışmasının ardından, Gençlik Dairesi Müdürü Şifa Çolakoğlu yarışma sonucunda dereceye giren gençleri tebrik ederek kupalarını verdi. 

Şifaoğlu, proje süresince gerçekleştirilen etkinlere katılımları nedeniyle gençlere ve ayrıca ailelerine de teşekkür etti.

Yarışmada dereceye giren isimler şunlar:

Küçükler Kategorisi:“1. Müsteyde Özmatyatlı, 2. Ayten Öztümen, 3. Sılay Sultan Pınardan”

Büyükler Kategorisi: “1. Tevfik Öztümen, 2. Yunus Emre Kaygısız, 3. Berke Yetişmiş”.

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TAGS: Gençlik Dairesi Oryantiring Yarışması düzenledi, haber, kıbrıs,
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