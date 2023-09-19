Gençlik Dairesi’nden gençlere yüzme kursları

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Gençlik Dairesi Müdürlüğü, “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” adı altında gençlere yönelik yüzme kursları etkinliği düzenleyecek.

Gençlik Dairesi Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Gençlik Dairesi Müdürü Hakan Özsaygın, Demokrasi Ortaokulu ile yaptıkları iş birliği ile gençlere ulaştıklarını ifade ederek, Su Sporları Federasyonu’yla yaptıkları iş birliğiyle de Lefkoşa Atatürk Kapalı Yüzme Havuzunu kullanacaklarını kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı KKTC Koordinatörlüğü’nün de söz konusu kursları desteklediğini belirten Özsaygın, gençler adına gerçekleşecek kurslara destek olan tüm kesimlere teşekkür etti.

Özsaygın, kursların yarın başlayacağını bildirdi.