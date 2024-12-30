Gençlik Dairesi’nden özel gereksinimli çocuklara yönelik etkinlik

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30/12/2024

Gençlik Dairesi’nden özel gereksinimli çocuklara yönelik etkinlik

 Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Gençlik Dairesi Müdürlüğü’nün, özel gereksinimli ve ihtiyaç sahibi çocuklara yönelik etkinlikleri devam ediyor.

Gençlik Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Lefkoşa’da bulunan Armel Özel Eğitim Merkezi ve Özgür Adımlar Özel Eğitim Merkezi’nden çocuklar, Girne Boğaz’daki Kidofarm oyun merkezine götürüldü.

Aralık ayı başında başlanan etkinlikler, TC Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi’nin katkılarıyla yapılıyor. 

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TAGS: Gençlik Dairesi’
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