Gençlik Dairesi’nin “Öncü Gençler” Projesi Altında İlk Toplantı Yapıldı

Gençlik Dairesi ile, Öncü Gençler projesi altında öncü gençler adaylarıyla ilk toplantı Kıbrıs Türk Spor Yazarları Deneği lokalinde gerçekleştirildi.

Gençlik Dairesinden verilen bilgiye göre toplantıya, Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren, Biyolog ve Çevre Eğitimi Uzmanı Çevre Koruma Dairesi Doğal Hayat Şubesi’nden Doç. Dr. Nazım Kaşot ve Gençlik Dairesi spor ve organizasyon bölümünden İbrahim Çıdamlı da katıldı.

Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren, projede hedefin gençlerin verilecek eğitimlerle daha donanımlı hale getirilmesi ve örnek gençler olmalarını sağlamak olduğunu söyledi.

Eren, gençlerin gençlik kampları dışında Gençlik Dairesi’nin düzenlediği tüm etkinliklerde aktif rol alacaklarını vurguladı.

Toplantıda konuşan Biyolog ve Çevre Eğitimi Uzmanı Çevre Koruma Dairesi Doğal Hayat Şubesi’nden Doç. Dr. Nazım Kaşot da Projenin gençler arasında doğa bilincinin arttırılması açısından önemli bir araç olacağını belirtti.

Gençlik Dairesi spor ve organizasyon bölümünden İbrahim Çıdamlı ise yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Bu habere tepkiniz:



11/10/2021 14:55