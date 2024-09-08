Gençlik Gücü, Dioff ve Akabueze'yi ülkemize getirdi

China Bazaar Gençlik Gücü forvet hattına iki yabancı takviyesi için girişimlerini hızlandırdı. Abu Dumbuya'yı teknik direktör Turan Altay'ın raporu doğrultusunda kadroda tutan yeşil beyazlılar forvette görev yapan Oumar Dioff ile Chukwuma Emmanuel Akabueze'yi ülkemize getirdi.

Dün Gönyeli ile hazırlık maçı olması nedeniyle tribünde olan iki futbolcu yarın antrenmanlara inecek ve transferlerinde son kararı teknik heyet verecek.

20 yaş altı Dünya Şampiyonasında Senegal takımında forvette forma giyen Dioff"un, Rizespor ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

İki sezon önce Miracle Değirmenlik kadrosunda bulunan Emmanuel Akabueze de GG için geldi. Orta alan ve sol kanatta görev yapan 35 yaşındaki Nijeryalı futbolcu bir buçuk yıldır Türkiye Birinci Ligin'de Gençlerbirliği'nde forma giyiyordu.

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