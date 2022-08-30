Gençlik Gücü Hentbol Takımı İzmir Yolunda

KKTC Hentbol Federasyonu Ligini yenilgisiz tamamlayıp, oynanan tüm kupa maçlarını kazanan Gençlik Gücü İzmir 100.Yıl Fuar Kupası'na katılıyor.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle, "Haziran ayında Kosova’da özel bir turnuvaya katılarak ülkemizi temsil ederek başarı ile dönmüştük.

Şimdi, yeni yolculuk zamanı;

Yeni bir ülke yeni bir temas, yeni rakipler yolunda, yurt dışı vizyonumuza kaldığımız yerden devam etmek için çıktığımız yolda, ülkemizde hentbol adına kazandığımız tecrübeyi yurt dışındaki takımlar ile de sınamak adına yine ve yeniden bir yolculuğa çıkıyoruz. Sıra, İzmir 100. Yıl Fuar Kupasında.

Kosova dönüşünden hemen sonra antrenmanlara hiç ara vermeden, tempomuzu daha da artırarak yolumuza devam ettik. Yeni, yetenekli, genç oyuncuları kadromuza katarak, yeni bir yurt dışı hedefi oluşturduk.

Pandemi ve ekonomik krizin bizlere yaşattığı tüm zorluklara rağmen başta ana sponsorumuz China Bazaar, Deniz Plaza, Armen Shipping, Express Döviz, Öksüz & Co Muhasebe, Stilevs, Asya Offlicence ve Essential Gümrükleme’nin katkıları ile Kosova dan sonra İzmir yolculuğuna çıkıyoruz.

Beklemeden uğraşarak bir şeylerin başarılabildiğini gösterebilmek, her alanda birlikte mücadele ederek kazanabileceğimizi anlatmak adına kulüp olarak üstlendiğimiz bu misyonun, tüm kulüplere örnek olması dileği içindeyiz.

İzmir yolunda, 31 Ağustos – 4 Eylül 2022 tarihlerinde İzmir’de yapılacak olan, Türkiye Hentbol Süper liginin prestijli takımlarının katılacağı, çok özel ve tarihi denk gelişi ile çok anlamlı bir turnuvaya dahil oluyoruz .

Turnuva boyunca takımımızın oynayacağı karşılaşmaları Facebook üzerinden Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü sayfasından canlı olarak taraftarlarımız ve tüm spor severler takip edebilecekler."

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30/08/2022 11:30