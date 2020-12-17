Gençlik Gücü Hentbol Takımı’nda bir pozitif vaka!

Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü, hentbol takımı oyuncuları arasında bir pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.

Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü’nden yapılan açıklamada Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Kupa organizasyonu için tüm takıma PCR testi yapıldığı 1 oyuncunun testinin pozitif çıktığı ifade edildi.

Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü’nün konuya ilişkin açıklaması şöyle:

“Gençlik Gücü Hentbol Takımımız oyuncuları, teknik heyetimiz, sağlık ve idari kadrolarındaki çalışanlarımız için K.K.T.C. Hentbol Federasyonu sponsor ve katkılarıyla Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Kupa organizasyonu için dün (16 Aralık 2020) yapılan Koronavirüs PCR testleri sonuçlanmış ve 1 oyuncumuzun testi Pozitif diğer oyuncularımızın testi ise Negatif çıkmıştır.

Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır. Negatif çıkan oyuncularımızın ise sağlık bakanlığının direktifi doğrultusunda, 2. teste kadar günlük iş ve sosyal yaşamımızdan korunarak ve koruyarak devam ettireceğimizi ve evlerimizden çıkmayarak izole edileceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.”

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17/12/2020 17:33