Gençlik Gücü'nde Borataş devri

China Bazaar Gençlik Gücü'nde teknik direktörlük görevine Mustafa Borataş getirildi.

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12/03/2024

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Gençlik Gücü'nde Borataş devri

China Bazaar Gençlik Gücü'nde teknik direktörlük görevine Mustafa Borataş getirildi.

Derviş Kolcu ile yollar ayrıldıktan sonra arayışlarını sürdüren Gençlik Gücü yönetimi tecrübeli teknik adamla anlaşmaya vardı.
Mustafa Borataş takımıyla ilk çalışmasını bugün gerçekleştirdi. Tolga Güçsoy'un teknik heyette olacağı, kaleci antrenörünün bu hafta içinde belirleneceği açıklandı.

 

12/03/2024 16:01
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TAGS: Mustafa Borataş
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