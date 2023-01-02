Gençlik Gücü'nde Güçsoy ile yollar ayrıldı

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02/01/2023

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Gençlik Gücü'nde Güçsoy ile yollar ayrıldı

AKSA Süper Lig'in ilk yarısında istediğini bulamayan China Bazaar Gençlik Gücü'nde antrenör Tolga Güçsoy ile yollar ayrıldı.

Sezona Niyazi Göksun ile başlayan ardından A2 Antrenörü Hakan Altın'ın iki haftalık görev süresi sonrası Tolga Güçsoy'un antrenörlüğünü üstlendiği, Ahmet Zaifoğlu'nun sportif direktör olarak görev yaptığı yeşil beyazlılar beklenen atılımı gerçekleştiremeyince bir değişime daha gitme kararı aldı.

 GG yönetiminin hafta içinde yeni teknik ekibini belirleyeceği açıklandı.

02/01/2023 18:52
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TAGS: Gençlik Gücü’nde Güçsoy ile yollar ayrıldı
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