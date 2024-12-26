GG’de yıldızlar kiralık listesinde

Başkentin yeşil beyazlı ekibi China Bazaar Gençlik Gücü’de ligin ikinci yarısında kadroda düşünülmeyen isimler kiralık listesine kondu.

Aralarında Arif Uysal, Necati Genç ve Mustafa Yaşınses’in de bulunduğu 6 futbolcuya başka kulüblerle görüşme izni verildi.

Açıklama şöyle:

BASIN AÇIKLAMASI

Kulübümüz, A takım futbolcularımız Arif Uysal , Turgut Kaan Çoban, Rıfat Kanioz, Mustafa Yasinses, Necati Genç ve Can Arıoğlu ile yapılan görüşmeler ve teknik heyetimizin değerlendirmeleri sonucunda, oyuncularımızın sezonun ikinci devresinde farklı kulüplerde forma giymelerine karar vermiştir.

Oyuncuların başka takımlar ile görüşmesine izin verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.