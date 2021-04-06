Levent College’in çevrim içi ev sahipliğinde Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Sayın Şölen Külahçı tarafından "Gençlik Hakları" konulu seminer düzenlendi.

Gençlerin haklarının konuşulduğu ve tartışıldığı seminer Levent College ev sahipliğinde çevirim içi olarak moderatör eşliğinde gerçekleşti. Seminerin konuğu Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Şölen Külahçı oldu.

Çocuklukla yetişkinlik arasında bir çizgide bulunan Levent College öğrencileri, sahip oldukları hakları öğrenmek konusunda oldukça ilgiliydi. Külahçı, KKTC mevzuatında, 18 yaşını doldurmamış herkesin çocuk olarak nitelendirildiği, çocuk haklarının ise 06/1996 sayılı Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin Yasa ile korunmakta olduğunu anlattı. Bu yasanın Birleşmiş Milletler tarafından onaylanan Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin aynen KKTC’de uygulanmasını sağladığını dile getirdi. Çocukların haklarının, yaş, ırk, cinsiyet, maddi durum veya doğum yeri farketmeksizin her çocuğa tanındığını belirtti. Başlıca çocuk haklarının, sağlıklı yaşam hakkı, eğitim hakkı, dernek kurma, kendi ile ilgili konularda söz sahibi olma, nüfus kütüğüne kaydolma ve isim hakkı, vatandaşlık ve mümkün olduğu ölçüde anne-babasını bilme ve onlar tarafından bakılma hakkı olduğunun altını çizdi. Buna paralel olarak, devletler çocuğun kimliği, tabiiyeti, isim ve aile bağları dahil olmak üzere her türlü koruma hakkına saygı gösterme ve bu konularda yasa dışı müdahalelerde bulunmama yükümlülüğü altındadır dedi.

Öğrencilerin soru ve görüşleriyle devam eden seminerde katılımcıların en çok merak ettiği haklar, dernek kurma ve kendi ile ilgili konularda söz sahibi olma hakları oldu. Özellikle, çocuk derneklerinin nasıl ve ne şekilde kurulabildiğine ilişkin sorular yönelttiler.

Ayrıca Hukuk Fakültesi, eğitimi, bölüm ve programları hakkında bilgiler veren Doç. Dr. Şölen Külahçı eğitimde kalite konusuna da değinerek fakültenin akreditasyon süreçleri ve akredite olan programlarını anlattı. Seminer, hukuk alanında yükseköğrenim görmeyi planlayan öğrencilere tavsiyeler ile son buldu.

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06/04/2021 09:37