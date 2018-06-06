Gençlik Hastalığı, belası yayılıyor

Ülkemizde yaklaşık 5-6 aydır devam eden distemper salgını artık doğal hayatıda tehtit eder duruma geldi. Veteriner Tayfun Çanakcı’nın sosyal medyadan paylaştığı fotoğraf hastalığın bir tilkiye bulaştığını gösteriyor.

Çanakcı paylaşımında “Bugün yaban hayattaki bir tilkide ilk distemper vakasını malesef tespit etmiş bulunuyoruz” ifadelerini kullandı. Devlet kurumlarının aldığı önlemlerin yeterli olmadığı hastalığın yaban hayata da bulaşmasıyla ortaya çıkıyor.

GENÇLİK HASTALIĞI

Köpeklerde yüksek derecede bulaşıcı hastalığa yol açan morbilivirüsdür. ... Hastalığı atlatanlar bir kaç hafta daha virüsü yayarlar. (Eğer evde gençlik hastalığından ölen bir yavru varsa, dezenfeksiyon işleminden emin olmadan yeni yavru alınmamalıdır.)

Belirtiler Nelerdir?

Distemper virüsü vücudun bir çok sistemini etkileyen bir virustür. En çok görülen hastalık belirtisi burun ve göz akıntısı,öksürük,ishal,kusma,ve epilepsidir. Hastalıktan hafif derecede etkilenen köpeklerde sadece öksürük görülebilir ve bu "kennel cough" hastalığı ile karıştırılabilir. Diğerlerinde pnömoni( pneumonia)gelişebilir. Hastalığı atlatan yavru köpeklerde dişlerde ciddi mine problemi gözlenebilir (Mine hipoplasisi).

Genç köpeklerin burnunda ve ayak tabanlarında kalınlaşma oluşur, bu yüzden hastalık "hardpad disease"(sert taban hastalığı) olarak tanımlanır.

Hastalığın hafif formunda su kaybı, iştahsızlık, kilo kaybı, halsizlik gibi genel belirtilerin yanında iki taraflı göz ve burun akıntısı, önceleri seröz daha sonra mukoprulent öksürük, nefes almada zorluk, ishal, kusma, gözlerde körlüğe varabilen derecelerde bozukluklar ve aniden ölüm görülebilir.