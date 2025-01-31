Gençlik için oğlunun kanını alan adam yeni yöntem buldu

İnsanın; en büyük ve sorgulanamaz gerçekliği olan doğum ve ölümle olan savaşı bitmiyor... Daha önce "gençlik" namına oğlunun kanını kendine enjekte etmesiyle ünlenen teknoloji milyarderi Bryan Johnson, bu kez daha da uç bir yöntemle gündeme geldi.

"Sonsuza dek yaşamak istediğini" söyleyen Johnson, bir adım daha ileri giderek yaşlanma sürecini durdurmak adına "tam plazma değişimi" yöntemine geçtiğini duyurdu.

"X" platformunda paylaşım yapan Johnson, özetle şu ifadeleri kullandı: "Artık oğlumun kanını enjekte etmiyorum. Yeni bir seviyeye geçtim: Tam plazma değişimi." Sürecin adımlarını ise şöyle sıraladı: "Önce vücuttaki tüm kanı boşalt. Ardından kandan plazmayı ayır. Plazmayi yüzde 5 albümin ve IVIG ile değiştir. İşte benim torbam. Kim almak ister?"

PAYLAŞIMINA YORUM YAĞDI

Öte yandan Johnson'ın paylaşımı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bazı kullanıcılar bu yöntemin uygulanabilirliğini ciddi şekilde sorgularken; bazıları ise dalga geçti. Biri, "Önce çocuğunun kanını emiyordun, şimdi de komple yağ değişimi mi yapıyorsun? Belki de sadece oğlunla top oynayan normal bir baba olmayı denemelisin" diye yazdı. Bir başkası ise endişelerini şöyle dile getirdi: "Bu konuda endişeliyim Bryan. Plazmanı her birkaç haftada bir temizleyerek yaşlanma ile ilgili bazı biyolojik işaretleri yapay olarak değiştirdiğini düşünüyorum."