19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, İskele’de düzenlenen törenle kutlandı.

İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a ayak basışının 102. Yıl dönümü olan 19 Mayıs, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama töreni, koronavirüs önlemleri çerçevesinde Ecevit Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi.

Törene, İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı adına Hava Savunma Yarbayı Harun Seçilmişoğlu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı adına Piyade Binbaşı Aziz Eryılmaz, İskele Polis Müdürü Gökay Karagil, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı İskele Şube Sorumlusu Varol Kalkanel, okul müdürleri, öğretmenler, kurum ve kuruluşlar katıldı.

Atatürk Anıtı’na çelenklerin konulması ile başlayan tören, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesi ile son buldu.

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19/05/2021 15:14