Gençlik ve Spor Konfederasyonu KKTC temsilciliğine Ahmet Niziplioğlu atandı

Gençlik ve Spor Konfederasyonu KKTC temsilciliğine Ahmet Nizipoğlu atandı.

Gençlik ve Spor Konfederasyonu Merkezinden yapılan açıklamada, "KKTC Temsilciliğine Ahmet Niziplioğlu atanmıştır" denildi.

Gençlik ve Spor Konfederasyonu Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, Ahmet Niziplioğlu ve ekibine başarılar diledi. KKTC gençliğine yönelik çalışmalar yürütüleceğini ifade eden Cevahiroğlu, “KKTC çok önem verdiğimiz bir yer. Bizler de projelerimiz ile, KKTC gençliği için çalışmalar yürüteceğiz" dedi.