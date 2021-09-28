Genco Erkal dördüncü doz aşısını oldu

Usta tiyatrocu Genco Erkal, yaklaşık iki yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı dördüncü doz aşısını yaptırdı.

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28/09/2021

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Genco Erkal dördüncü doz aşısını oldu

Koronavirüs salgınından korunmak için en etkili yöntemler aşı, sosyal mesafe ve maske. Genco Erkal da sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla aşı çağrısında bulundu.

"ŞİDDETLE ÖNERİYORUM"
Usta sanatçı, "Dördüncü doz aşımı da vuruldum bugün; iki Sinovac, iki Biontech. Herkese şiddetle öneriyorum. Artık gönül rahatlığıyla metroya binebilirim. Sinemaya, tiyatroya gidebilir, yurt dışına çıkabilirim" ifadelerini kullandı.

28/09/2021 13:35
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TAGS: Genco Erkal, magazin, haber
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