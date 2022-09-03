Genco Erkal taburcu edildi

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin düzenlediği18. Kıbrıs Tiyatro Festivali'nin ilk etkinliğinde dün akşam "Şahdamarım" adlı oyununu sahnelerken sağlık problemi yaşayarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Türkiye’nin ünlü tiyatro sanatçısı Genco Erkal (84), taburcu edildi.

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, sosyal medya hesabından yaptığı fotoğraflı paylaşımla, Erkal’ın taburcu olduğunu duyurdu ve herkese selam ve sevgilerini ilettiğini bildirdi.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi doktor ve hemşirelerine teşekkür eden Harmancı, “Bu akşam kendisi her ne kadar çok istese de doktorlarımız risk oluşturmaması için oyunun oynanmamasına kendisini ikna etti. Önümüzdeki yıl festivalde sağlıkla buluşmak üzere Genco hocam.” ifadelerini kullandı.

LTB, Genco Erkal’ın bu akşam ikinci kez sahnelenmesi öngörülen Şahdamarım oyunun iptal edildiğini duyurmuştu.

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03/09/2022 15:37