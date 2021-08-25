Genco Erkal'a 4 yıl 8 aya kadar hapis istemi

Sanatçı Genco Erkal hakkında, sosyal medyadaki üç paylaşımı nedeniyle "TC Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan iddianame hazırlandı.

ads ads ads
25/08/2021

ads
ads
ads
Genco Erkal'a 4 yıl 8 aya kadar hapis istemi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu, Genco Erkal'ın sosyal medya hesabından paylaştığı bazı ifadelerle ilgili soruşturmasını tamamladı.

83 yaşındaki Erkal'ın,"TC Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan, 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianame, başsavcılık onayından sonra İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. İddianame kabul edilirse Erkal, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

25/08/2021 10:39
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: Genco erkal, hapis istemi, sanatçı,
MANŞETLER

HK KÜLTÜR SANAT

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.