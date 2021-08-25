Genco Erkal'a 4 yıl 8 aya kadar hapis istemi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu, Genco Erkal'ın sosyal medya hesabından paylaştığı bazı ifadelerle ilgili soruşturmasını tamamladı.



83 yaşındaki Erkal'ın,"TC Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan, 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.



İddianame, başsavcılık onayından sonra İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. İddianame kabul edilirse Erkal, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

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25/08/2021 10:39