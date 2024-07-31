Genel Ceza Kurulu Ertuğ Nasıroğlu'na 6 Ay Hak Mahrumiyeti Cezası Verdi

Spor Dairesi Müdürlüğü’ne bağlı Genel Ceza Kurulu, Koopspor'un Temur Rustamov'un serbest transferine ve tüm kategorilerdeki takımlarının liglerden ihracına ilişkin itirazını değerlendirerek Basketbol Federasyonu'nu hatalı buldu ve Başkan Ertuğ Nasıroğlu’na 6 ay geçici hak mahrumiyeti cezası, Basketbol Federasyonu Hukuk İşleri Sorumlusu Ratibe O. Altunç’a ise uyarı cezası verdi.

Karar oybirliğiyle alındı

Koop Spor oyucusu Temur Rustamov’un Caesar Larnaka Gençler Birliği’ne serbest transferine Basketbol Federasyonu onay vermiş, Koop Spor bu duruma usulen hatalı olduğu gerekçesiyle itiraz etmişti. Basketbol Federasyonu itirazı dikkate almayarak transferi onaylamıştı.

Bu gelişmeler üzerine Koop Spor yönetimi olaya tepki göstererek Basketbol Büyük Erkekler Ligindeki takımını ligden çekmişti.

Basketbol Federasyonu yönetimi ise Koop Spor'u tüm kategorilerde mücadele eden takımlarını liglerden ihraç kararı üretmişti.

Koop Spor'un itirazını değerlendiren Av. Bügem Kırgın başkanlığındaki Genel Ceza Kurulu oybirliğiyle Basketbol Federasyonu'nun iki kararının da yetkisiz ve/ veya usulsüz alındığına vurgu yaparak Başkan Ertuğ Nasıroğlu’na 6 ay geçici hak mahrumiyeti, Hukuk İşleri Sorumlusu Ratibe Oraloğlu'na da uyarı cezası verilmesi kararını üretti. Genel Ceza Kurulu, tekrarı halinde daha sert yaptırımlar uygulanabileceğine de vurgu yaptı.

Hukuktan uzak, usulsüz ve ciddiyetsiz kararlar vurgusu

Temur Rustamov transferinde görüş alınan Ceza Tahkim Kurulu'nun kurulmayıp hukuksal anlamda geçersiz olduğu, yok hükmündeki kurulun aldığı kararın da yönetim kurulunun diğer üyelerinin haberi olmadan düzmece kararla hareket edildiğine dikkat çeken Genel Ceza Kurulu, usulsüz, hukuktan uzak ve ciddiyetsiz karar ve işlemlerin yapıldığını açıkladı.

Koopspor'un Büyük Erkekler Ligi’nden çekilmesinden sonra tüm kategorilerdeki takımlarının liglerden ihracının yetkisi dahilinde olmayıp hatalı olduğu kararını da üreten Genel Ceza Kurulu, başlamayan U18 Ligine Koop Spor'un dahil edilmesi noktasında yönetim kurulunun usulüne uygun karar almasını istedi.