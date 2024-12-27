Genel Grev Gazimağusa Limanı’nı Vurdu

Sendikaların başlattığı genel grev, Gazimağusa Limanı’nda ciddi aksamalara yol açtı. Limana giriş yapamayan gemilerde, KKTC’ye tırlarla yük taşıyan şoförler mahsur kaldı.

3 geminin denizde 3 gündür bekletildiği gemide mahsur kalan kişiler isyan etti.

Gıda Stokları Tükeniyor

Gemilerde mahsur kalan şoförler, gıda ve temel ihtiyaç malzemelerinin tükenmeye başladığını belirterek zor anlar yaşadıklarını ifade etti. Uzun süredir gemilerde bekleyen şoförler, bir an önce çözüm bulunması çağrısında bulundu.

(MHA)