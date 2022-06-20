Genel Kurul için nisap bulunamadı

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nin bugün yapılması beklenen Mail Genel Kurulu nisap yetersizliği nedeniyle yapılamadı.

Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar, genel kurulun belediye başkanı sayısı yetersizliği nedeniyle yapılamadığını ifade ederek CTP’li belediye başkanları, TDP Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı ve Yeni Erenköy, Büyükkonuk, Yeniboğaziçi Belediye Başkanlarının genel kurula katılmadığını ifade etti.

Özçınar, bir ay içerisinde yeniden bir genel kurul çağrısı yapacaklarını ifade etti.

UBP-DP-YDP hükümetinin belediyelerle ilgili reformu ile ilgili aldığı karar nedeniyle bazı belediye başkanlarının tepki olarak genel kurula katılmadığını kaydedildi.

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20/06/2022 17:33