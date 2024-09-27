Genel kurul yarın

Basketbolda yarın Olağanüstü genel kurul yarın yapılacak.

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27/09/2024

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Genel kurul yarın

Basketbolda yarın Olağanüstü genel kurul yarın yapılacak.
Genel kurul saat 10.00’da TED Kuzey Kıbrıs Koleji Kampüsü’nde gerçekleşecek.
Federasyon yönetim kurulunun aldığı kararla yarın yapılacak genel kurulda Faaliyet Raporu ve Mali Raporlar okunarak aklanması, Denetleme Kurulu üyeleri, Disiplin Kurulu üyeleri ve Ceza Tahkim Kurulu Üyelerinin seçimi gerçekleşecek.
Basketbol Federasyonu tüzüğü gerei Soyer, YDÜ, Gençlerbirliği, Adaspor, Koopspor, BÜY, Akdeniz Spor Birliği, DAÜ, Levent Spor, Actlanders, Kıvılcım, Çetinkaya, Alsancak ve Marmara kulüpleri genel kurulda oy kullanabilecek.

27/09/2024 09:49
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